Anna Kalinskaya bordata contro Jannik Sinner | L' equilibrio gli amici ma parole pesantissime

Vietato parlare di. Sui social, dove da settimanenon interagisce più con l'italiano, e tanto meno nelle interviste. La 26enne tennista russa dallo scorso marzo fa coppia con l'altoatesino, numero 1 al mondo. Ma da novembre sul loro rapporto sarebbe calato il gelo. Lontani, fisicamente e mediaticamente, lei a Miami e lui a Torino e a Malaga, da solo, a vincere Atp Finals e Coppa Davis. Lo scorso 2 dicembre un improvviso riavvicinamento, conche vola in Florida per festeggiare il compleanno della moscovita. Lui ogni tanto continua a piazzare dei "cuoricini", dei like sui social. Lui invece ha smesso di seguirlo. Ora, intervistata dalla rivista glamour Harper Bazaar edizione Australia per il numero di gennaio (a ridosso dell'Australian Open, non a caso),parla di tutto ma non di amore.