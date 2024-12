Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, la divisa natalizia del Ravenna all’asta per Traversara

, 20 dicembre 2024 – In occasione della gara di campionato tra le mura amiche contro il Progresso, in programma domenica 22 alle 14.30, ilFootball Club scenderà in campo indossando unaspeciale: una Santa Claus Limited Edition. La maglia, i pantaloncini e i calzettoni riprodurranno il classico look di Babbo Natale, con dettagli come la cintura nero-oro e il caratteristico rosso natalizio. Sul retro delle maglie, un messaggio festivo: Merry Christmas. Questa iniziativa è più di un semplice gesto creativo. Infatti le divise saranno messeonline e il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazionein Fiore, impegnata a sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni che hanno colpito duramente, (ma non piegato) il territorio romagnolo. Ma non finisce qui: quella di domenica sarà una giornata interamente dedicata alle famiglie e alla magia del Natale.