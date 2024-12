Dilei.it - Alessia Amendola, chi è la figlia di Claudio Amendola a Masterchef

Leggi su Dilei.it

è lad’arte che, lontano dai riflettori della sua celebre famiglia, ha costruito una carriera brillante nel doppiaggio e non solo. Nata a Roma il 27 febbraio 1984,ha fatto suo il mestiere di doppiatrice, seguendo le orme di una tradizione familiare che vanta nomi come quelli di suo padre, l’attore, e dei nonni, Ferruccioe Rita Savagnone, entrambi storici doppiatori. Manon è solo una voce dietro i microfoni.Una voce che dà vita a star di HollywoodNel corso della sua carriera,ha prestato la sua voce a personaggi che sono diventati simboli della cultura pop. Ha doppiato Lindsay Lohan in Herbie – Il super Maggiolino e Quel pazzo venerdì, Megan Fox in Transformers, Jennifer Lawrence in Un gelido inverno e Il lato positivo – Silver Linings Playbook, senza dimenticare Ellen Page in Juno e Inception.