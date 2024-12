Ilgiorno.it - Abolizione dell'ora di religione cattolica: un costo di 859 milioni di euro nel 2024

Nappo* Non sono pochi coloro che pensano sia inutile l’insegnamento, seppuredi Stato, sperano che venga abolito e le risorse destinate ad altri fini. Ma quanto costa la, incluse le "attività alternative" che gli istituti devono assicurare agli studenti che non si avvalgonoa materia? Nel, in base al bilancio del ministero’Istruzione consultabile sul sitoa Ragioneria generaleo Stato, sono stati previsti 859di, oltre 110 più’anno precedente (747). Sono in grande aumento i ragazzi che non frequentano l’insegnamento e scelgono attività alternative o di entrare dopo o uscire prima da scuola (se la lezione è a ridosso’inizio oa finea giornata): nell’anno 2023/, il 31% degli studenti ha detto no all’ora di