73enne irrompe in una pizzeria forzandola con coltello e forchetta, poi chiede scusa e ringrazia la polizia

Un uomo di 73 anni è stato sorpreso con le mani nel sacco mentre stava rubando all’interno di un dehor di unaa Castelletto, quartiere di Genova, con unae tre coltelli in tasca. Le posate risultavano piegate e forse erano state usate per forzare la serratura, motivo per il quale l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato.Il furto nellaI fatti risalgono a martedì 17 dicembre quando un dipendente della, mentre stava alzando la saracinesca verso le 6:20, ha sentito strani e sospetti rumori all’interno del locale. Temendo che all’interno potesse trovarsi qualche balordo, ha subito chiamato lache ha inviato sul posto le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.Gli agenti giunti sul posto si dono diretti subito verso il dehor dove hanno fatto una strana scoperta: la copertura in plastica trasparente risultava tagliata in modo sospetto e infatti poco dopo hanno visto un uomo che stava cercando di scavalcare una ringhiera in un pericoloso punto a strapiombo.