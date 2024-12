Ilveggente.it - Verona-Milan, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della diciassettesima giornata diA e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie,, diretta tv,.Lo sfogo del tecnico Paulo Fonseca dopo la gara di Champions League con la Stella Rossa evidentemente non ha sortito gli effetti sperati. Già, perché il suodomenica scorsa, nella serata dei festeggiamenti per i 125 anni del club rossonero, non è andato al di là di un deludente e soporifero pari contro il Genoa (0-0), che è riuscito così a strappare un punto d’oro al “Meazza”. Ennesimo passo falso per il Diavolo, ottavo in classifica e sempre più lontano dalle posizioni di vertice.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itI rossoneri devono ancora recuperare la partita con il Bologna ma il gap nei confronti delle altre big comincia a diventare preoccupante: l’Atalanta capolista ha 14 punti in più, 12 il Napoli, 11 l’Inter (che come i cugini ha una gara in meno).