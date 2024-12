Ilfattoquotidiano.it - Usa, sciopero sotto Natale di migliaia di dipendenti Amazon. “Ritardi nelle consegne colpa dell’avidità dell’azienda”

Festività dicon le braccia incrociate perdistatunitensi di. Nel periodo più caldo dell’anno in fatto di vendite i lavoratori aderenti al sindacato Teamsters sono scesiin sei impianti del colosso dell’ e-commerce, dislocati quattro stati americani. Teamsters rappresenta 10miladi, meno dell’1% della forza lavoro totale del gruppo negli Stati Uniti. “Se il vostro pacco è in ritardo per le feste prendetevela cone la sua insaziabile avidità. Avevamo dato aduna chiara scadenza (domenica scorsa, ndr) per sedersi al tavolo e fare la cosa giusta”, ha detto il presidente di Teamsters Sean O’Brien.L’azienda al tavolo delle trattative non si è mai presentata. Teamsters ha dichiarato che i lavoratori sindacalizzati delle strutture di New York City, Skokie, Illinois, Atlanta, San Francisco e della California meridionale si uniranno alla mobilitazione per chiedere contratti che garantiscano salari più alti e migliori condizioni di lavoro.