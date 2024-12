Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe sul Capodanno di Roma: “La musica non può essere censurata, grazie ai colleghi per la solidarietà”. Gualtieri non arretra: “Vogliamo festa che unisca”

Dopo le parole didi moltissimiper lo stop subito aldie il ritiro di Mahmood e Mara Sattei dall’evento,si è fatto sentire. Il rapper poco dopo aver annunciato ieri sera il titolo del suo brano in gara al Festival di Sanremo “Damme ‘na mano”, ha rilasciato una dichiarazione su Instagram. “Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. -si legge nel post – Faccioe lanon può. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo.a tutte le persone e i mieiche hanno preso posizione. ‘Damme ‘na mano’. Ci vediamo a Sanremo”.Dal canto suo il sindaconone ha spiegato: “Capitale non censura nessuno. Ain questi tre anni hanno suonato tantissimi artisti, di ogni genere e provenienza.