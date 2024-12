Ilfattoquotidiano.it - Sparano a un orso che si è rifugiato su un albero, l’animale cade addosso a uno dei cacciatori e lo uccide

Stavano inseguendo unche si erasu un, con l’obiettivo di sparargli. Stiamo parlando di un gruppo didella Virginia e i fatti, che risalgono al 9 dicembre, li riporta AbcNews.stava fuggendo e il’hanno raggiunto e hanno fatto partire dei colpi,ndolo. Ma il plantigrado, che era riuscito a rifugiarsi su un, è caduto sopra a uno degli uomini, Lester C. Harvey, 58 anni, che si trovava a circa tre metri dalla base della pianta.I primi soccorsi gli sono stati prestati da un membro del gruppo e l’arrivo dei paramedici è stato tempestivo: trasportato in un ospedale locale e successivamente trasferito al VCU Medical Center, Harvey è morto venerdì 13 dicembre a causa delle ferite riportate. Il Dipartimento delle Risorse Faunistiche (DWR) ha descritto l’incidente come ‘episodio di caccia’ e non sono in culteriori indagini.