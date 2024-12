Liberoquotidiano.it - Si fa togliere un rene da vivo per donarlo a uno sconosciuto: L'Aquila, un gesto pazzesco

Donarsi, letteralmente. Ché qui, visto il periodo, di frasi fatte ce ne sarebbero da riempire una pagina intera: è Natale, siamo più buoni, è un atto di generosità disinteressata. La realtà, però, è che come la metti rischi di suonare banale, un po' scontato: mentre di ordinario, in questo“samaritano”, in quest'uomo che ha deciso di donare un, da, senza che nessuno glielo chiedesse, senza sapere niente di chi avrebbe aiutato, senza un parente in difficoltà o un amico in dialisi, c'è proprio nulla. Tanto per cominciare perché mica è così frequente, poi perché ha reso possibile più di un trapianto in una volta sola, infine perché non è nemmeno immediato: ci sono delle procedure, degli standard, delle valutazioni e delle leggi che garantiscono la “donazione samaritana” (si chiama proprio così, non è un caso).