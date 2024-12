Ilfattoquotidiano.it - Sergei Polunin lascia la Russia, il ballerino con tatuato Putin sul petto rivela: “Mi dispiace per quello che ho potuto o non ho potuto fare, ma starò meglio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Piccolo terremoto nel mondo della danza. Ildi fama internazionale, Serghei, famoso per i suoi tatuaggi e in particolaredel presidente russo Vladimirsul, ha annunciato l’intenzione dire lacon la moglie Yelena e i figli. La stella della danza aveva appoggiato l’annessione della Crimea da parte dellanel 2014 e l’offensiva militare in Ucraina ed è stato ricompensato con prestigiosi incarichi statali.“L’anima è fuori posto. – ha scritto il– Grazie per tuttoche laha fatto per me. Arriva il tempo e l’anima non si sente dove dovrebbe essere. Il mio tempo inè passato da tempo, come se in questo momento avessi completato la mia missione qui. Laè diventata la mia casa per molti anni, ho ricevuto un grande aiuto.