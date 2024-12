Scontro tra furgone e scooter muore un allenatore di calcio

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un incidente mortale nel Salento. Unotraè costato purtroppo la vita ad undi. Si tratta del 63enne, Antonio Camastra, noto e stimato tecnico delle formazioni under e giovanili del Lecce Women. Il tragico sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi nella periferia di Lecce, nel tratto di viale della Cavalleria, lungo la bretella di collegamento che dalla zona Fondone collega la Lecce-Melendugno alla tangenziale est. Ed è qui che, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, è avvenuto il tragico schianto tra il Piaggio Beverly, il mezzo a due ruote sul quale viaggiava la vittima, e unIveco.tra, niente da fare per il 63enneL’impatto è avvenuto tra la fiancata sinistra anteriore del mezzo a quattro ruote e lo, con quest’ultimo che è caduto rovinosamente sull’asfalto, strisciando per diversi metri.