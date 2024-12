Calciomercato.it - Roma-Samp, Semplici: “Mi sono preso dei rischi, è una partita di insegnamento per noi”

Leggi su Calciomercato.it

Lacade 4-1 in casa dellanegli ottavi di Coppa Italia: tanti esperimenti per l’allenatoreche nel postgara ha commentato il matchLadoria esce sconfitta 4-1 dall’Olimpico contro la, in una serata in cui il nuovo allenatoreha fatto un po’ di esperimenti cercando di dare minutaggio a diversi calciatori della rosa.Leonardo(LaPresse) – calciomercato.itNel postil tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa:Cosa ha ricavato da questa? “Midelle responsabilità, volevo edere alcuni giocatori che non avevo impiegato nell’ultima. Hotanti, per alcuni giocatori era la primadopo tanto tempo. Alcuni non erano al meglio, ma volevo dargli spazio facendogli acquistare minutaggio. Abbiamopurtroppo il terzo gol e abbiamo cambiato modo di stare in campo, abbiamo fatto anche buone cose ma non era semplice contro la