Arezzonotizie.it - Residenze per disabili, la Regione aumenta il contributo per il biennio 2024-2025

Un percorso condiviso per rispondere in maniera più efficace sul territorio ai bisogni delle persone contà, in funzione anche di una revisione e adeguamento dei moduli assistenziali, che accompagni il sistema verso soluzioni sempre più appropriate. E’ quello elaborato dalla Giunta.