Putin | Pronti a compromessi con Kiev

12.20 "Noi siamoa negoziati, ma abbiamo bisogno che gli ucraini sianoa negoziati e a" per porre fine alla guerra".Lo ha detto il presidente russoaggiungendo: "I negoziati sono un compromesso".si dichiara disposto a incontrare Trump col quale afferma di non avere mai parlato da "più di quattro anni". Per, i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia. Sulla Siriaafferma di non avere ancora incontrato Assad che la Russia sta evacuando 4mila combattenti iraniani.