Ilrestodelcarlino.it - Pugni, calci e anche un coltello. Si apre il processo al rapper Shiva

Nel tribunale di Ascoli l’altro ieri è iniziato ilche vede imputate sei persone tra cui il noto(Andrea Arrigoni) 25 anni di Milano. Il giovane artista rimase coinvolto in una violenta rissa accaduta il 30 agosto scorso nel centro di San Benedetto. In quella circostanza si scontrarono due gruppi di giovani, uno formato da ragazzi provenienti dalla Lombardia e l’altro di giovani locali. Volaronoma poi spuntòun. Secondo le ricostruzioni,avrebbe colpito con ildue sambenedettesi, uno ferito alla schiena e l’altro alla testa. Tra le accuse mosse nei confronti delfiguraquella di rapina aggravata. L’accusa sostiene che l’azione sia stata compiuta in concorso tra più persone e con l’uso del, aggravando ulteriormente la posizione dei coinvolti.