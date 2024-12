Agi.it - Patto Unicef-Croce Rossa per proteggere migranti e richiedenti asilo

AGI -Italiana hanno firmato un protocollo di intesa della durata di 3 anni per promuovere azioni a tutela dei diritti umani, a supporto della protezione delle personee rifugiate in Italia, con particolare riguardo alle persone in condizione di maggiore vulnerabilità, inclusi minorenni, donne sopravvissute o a rischio di violenza di genere, nuclei familiari. Il protocollo è stato firmato dal vice presidente della Cri, Debora Diodati, dal coordinatore della rispostain Italia, Nicola Dell'Arciprete, e dalla presidente diItalia, Carmela Pace. Il testo prevede di contribuire al rafforzamento di strumenti congiunti di promozione dei diritti umani nell'ambito degli interventi attivati dallaitaliana sia durante gli eventi emergenziali, sia nei contesti delle attività ordinarie; di svolgere attività concordate su tematiche di interesse comune, quali percorsi formativi, eventi divulgativi, workshops, cui possano eventualmente partecipare, anche i volontari del Comitato italiano per l'; di promuovere, nelle strutture emergenziali di accoglienza, standard minimi di protezione per le persone vulnerabili.