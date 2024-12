Ilrestodelcarlino.it - Mostra per bambini con opere di Ciani

Oggi pomeriggio alle 16.30, al Molinella Caffè di Faenza (coso Mazzini 26), ci sarà l’inaugurazione dellapersonale della pittrice Stefania. L’esposizione è interamente dedicata ai. Stefania, faentina classe 1956, dopo il diploma di maturità conseguito al Liceo Classico ’Torricelli’ di Faenza, si è laureata in Scienze Biologiche ed ora si occupa di rischio ambientale e sicurezza sul lavoro. Il suo percorso di vita è sempre stato accompagnato dalla passione per la pittura. Durante l’inaugurazione i bimbi potranno fare conoscenza con le creazioni di Stefaniae disegnare a loro volta con la stessa fantasia. La, promossa e curata dall’associazione Acquerellisti Faentini ’Silvano Drei’, è visibile per tutto il mese di dicembre.