Iltempo.it - Lo sballo di cittadinanza del M5S: cannabis di Stato per finanziare il Reddito

di. Così potremo definire uno “stupefacente” emendamento alla manovra, presentato dai 5 Stelle con il placet del Pd. «I pentastellati – spiega Paolo Trancassini, Questore della Camera – presentano una proposta molto corposa, che a differenza di come avviene solitamente quando parliamo di Movimento, non è firmata o controfirmata da Giuseppe Conte, ma dal deputato Carotenuto. L'obiettivo del documento è proporre una serie di coperture per reintrodurre queldivoluto dai precedenti esecutivi». In primis si vogliono trovare risorse attraverso una patrimoniale. A chi ha dei redditi importanti dovrebbe essere applicata un'aliquota. In seconda battuta, per i gialli, invece, dovrebbe essere introdotto il monopolio della. Come da anni accade per le sigarette, loè il solo produttore del bene, ovvero impedisce, tramite leggi, l'entrata di mercato da parte di terzi.