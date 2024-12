Iltempo.it - La puntata speciale dal Parlamento Europeo. Ceccardi: "Ingiusto il processo a Salvini"

Continua la rubrica americana politicamente scorrettissima de Il Tempo, condotta da Eleonora Tomassi, che per alcune puntate si trasferisce a Strasburgo. La primaospita Susanna, eurodeputata della Lega, definita dal Financial Times come "la più critica verso l'Unione Europea". Ai microfoni di Go Red or Go Blue,non si risparmia: denuncia i limiti della burocrazia europea e manifesta il suo entusiasmo per la vittoria di Donald Trump, convinta che porterà cambiamenti significativi. Alla domanda sul parallelismo tra Trump e, l'eurodeputata esprime il suo dissenso nei confronti di quella che definisce una persecuzione giudiziaria a senso unico.non esita a commentare ila carico di, il cui verdetto (assoluzione o condanna) è atteso per domani, definendoloe vergognoso.