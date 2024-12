Spazionapoli.it - Kiwior, l’Arsenal non molla: svelate le due alternative del Napoli

Calcio Ultimissime –nonla presa per Jakub: il club azzurro, dunque, inizia a guardarsi attorno: due nomi come possibilial polacco.Le ultimissime novità riguardanti ilCalcio parlano di un gruppo che, nonostante le difficoltà derivanti dall’infermeria di Castel Volturno, vuole continuare a confermare i back positivi ottenuti dalla vittoria di Udine, un banco di prova atteso in seguito alla doppia sconfitta, tra Coppa Italia e Serie A, contro la Lazio. Il tutto, con un occhio anche alla prossima sessione di calciomercato, ormai alle porte: le esigenze del club azzurro sono difatti note, con il reparto difensivo che è la zona del campo più tenuta d’occhio dal direttore dell’area sportiva della SSC, Giovanni Manna. Il nome più chiacchierato a tal proposito è quello di Jakub: l’ex Spezia, ora in forza al, sembra però allontanarsi, data la resistenza da parte dei Gunners a non cedere alle proposte da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis.