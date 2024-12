Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio è un successo nel trailer con i riconoscimenti della stampa

Bethesda ha pubblicato ilcon iper, mettendo di conseguenza in evidenza i pareri estremamente positivi condivisi dallaspecializzata per il nuovo gioco di MachineGames.Forte di un Metascore di 86 in seguito a 76 recensioni registrate su Metacritic, la nuova produzione di Bethesda è riuscita ad imporsi immediatamente come uno dei giochi più importanti ed apprezzati di questo 2024, ormai sul viale del tramonto.Aggiungiamo cheè disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati ad Xbox Game Pass e PC Game Pass, oltre che attraverso un acquisto classico su Xbox Series XS e PC, consentendo in questo modo ai fan di vivere la nuova avventura con protagonista l’iconico Indy.Dando un’occhiata alcon iè possibile di conseguenza avere una sorta di rapida conferma dell’ottima accoglienza ricevuta dal, con la maggioranza delle recensioni che hanno promosso pienamente la nuova avventura con Indy assegnandogli dei voti estremamente positivi, precisando che MachineGames è stata in grado di ereditare perfettamente le atmosfere che hanno reso celebre la saga cinematografica.