Ilgiorno.it - Incidente a Varese, papà e bimba di un anno in passeggino investiti mentre attraversano

– Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a: in via Rodari poco dopo le 17 un uomo di 36 anni e sua figlia, unadi un, sono statida un’autoattraversavano la strada. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, per fortuna le conseguenze per la piccola che era sule per ilsono state meno gravi di quanto si era temuto. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti, la piccola non ha riportato ferite preoccupanti. Anche il conducente dell’auto, un sessantenne, spaventato, è stato accompagnato al pronto soccorso. Per i rilievi in via Rodari gli agenti della Polizia locale. Poco prima sempre auna donna è stata investita da un’auto, soccorsa è stata accompagnata in ospedale in codice giallo, con lesioni di media gravità.