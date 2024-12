Ilgiorno.it - Il Salone dell’orientamento. Duemila studenti a Morbegno per un percorso professionale

In tema di scuola da scegliere dopo la terza media, la prima promozione – e a pieni voti, pure - l’ha senz’altro conquistata il "scolastico e del lavoro", iniziativa che in provincia non veniva organizzata dal 2019 e che si è svolta al Polo fieristico didal 5 al 7 dicembre scorsi. Le presenze sono state significative - oltre 2000 tra, docenti, aziende e partner – e soprattutto è piaciuta la formula innovativa della proposta. Sono, infatti, stati affrontati temi oggi sempre più rilevanti, come del resto richiede il mercato del lavoro, quali l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, che hanno consentito così ai partecipanti di scoprire e valutare anche nuove opportunità in settori emergenti. Laboratori, workshop, incontri e dibattiti sono stati molto apprezzati dagli, così come è stata gradita da parte delle famiglie la possibilità di partecipare nel pomeriggio conclusivo di sabato.