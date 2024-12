Top-games.it - Hollow Knight: Tutte le tribù che possiamo incontrare durante il gioco.

Leggi su Top-games.it

Le grotte dicome potete immaginare sono popolate da molti altri insetti oltre al nostro cavaliere, andiamo a scoprire quali sono.è un titolo prodotto da Team Cherry ed ormai ha effettivamente un paio di anni, però ho deciso di volerne parlare perché questo è uno di quei titoli che mi ha completamente catturato e conquistato. Soprattutto adoro il fatto che, come in un Soul’s Like la storia viene raccontata silenziosamente: questa si scopre tra dialoghi e scenari e non è sbandierata, dovremmo scoprirla noi. La nostra storia si svolge in un mondo arido in superficie però come ben saprete a noi interessano la grotte sottostanti alla superficie, nelle profondità sotto a tutto il sistema di grotte si trova l’Abisso, da questo abisso nasce l’Antica Civiltà. L’Antica Civiltà era composta da insetti che donavano la loro fede al Vuoto, un liquido cosi nero ed oscuro da sembrare l’Oscurità stessa fatta liquida.