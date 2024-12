Metropolitanmagazine.it - Diddy appare “incredibilmente dimagrito” nella nuova udienza in tribunale

Da tre mesi al Metropolitan Detention Center di Brooklyn in attesa del processo di maggioè riapparso neldell’istituto penitenziario per una.Il rapper arrestato lo scorso 16 settembre per criminalità organizzata e violenza sessuale, sarà processato il 5 maggio ed ha visto negarsi la possibilità d rilascio su cauzione per ben tre volte. A seguito dell’ultimatenutasigiornata di ieri 18 dicembre, la reporter Elizabeth Millner presente in aula aveva dichiarato sul rapper che ha avuto una notevole perdita di peso dietro le barre del Metropolitan Detention Center: “Sembra siamagro, cosa che puoi aspettarti essendo in un istituto penitenziario da alcuni mesi.Parecchio differente dallo stile lussureggiante che aveva avuto fino al suo arresto, forse il fatto di essere in detenzione sta iniziando a logorarlo”.