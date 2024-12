Quifinanza.it - Commerzbank, si alza lo scontro. Governo tedesco: mossa UniCredit non amichevole

Leggi su Quifinanza.it

Dura reazione delall’ultimadiin Germania. La banca guidata da Andrea Orcel “ha intrapreso ancora una volta un’azione non coordinata e non”, ha detto un portavoce dell’esecutivo, dopo cheha sottoscritto nuovi strumenti finanziari relativi alle azioni, in linea con l’obiettivo precedentemente dichiarato di raggiungere una quota fino al 29,9%. La posizione complessiva diammonta ora a circa il 28%, di cui il 9,5% attraverso la partecipazione diretta e circa il 18,5% attraverso strumenti derivati. L’operazione diha spiegato che il prezzo medio di ingresso per l’intera posizione inè inferiore alle attuali quotazioni e soddisfa tutti i parametri finanziari che la banca è si impegnata rispettare nei confronti degli azionisti, si legge in una nota, dove viene sottolineato anche che l’esposizione economica diè “quasi completamente coperta, dimostrando prudenza nell’approccio e garantendo piena flessibilità e opzionalità“.