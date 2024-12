Anteprima24.it - Bancarotta fraudolenta, arrestato commercialista già interdetto

Tempo di lettura: 2 minutiMalgrado fosse statodalla professione per cinque anni ha continuato, avvalendosi di alcuni prestanome, a schermare i suoi clienti da eventuali responsabilità penali, aiutandoli a far sparire i patrimoni e la documentazione di società in odore di fallimento. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli (terza sezione, criminalità economica) hae posto ai domiciliari unnapoletano, Umberto Scala, 59 anni, gravemente indiziato di plurime condotte di. Quattro i filoni di indagini che vedono come figura centrale il professionista: Il primo riguarda un ristorante di Napoli sottoposto a curatela fallimentare che avrebbe fatto sparire oltre 270 mila euro e delle scritture contabili; il secondo vede al centro un consorzio del settore dei lavori pubblici e privati in ambito civile e industriale, già destinatario di una interdittiva antimafia, che ha ricevuto pagamenti da stazioni appaltanti di Napoli, Caserta, Avellino, Roma e Piacenza confluiti alle società di due fratelli imprenditori i quali non hanno eseguito i lavori, danneggiando le altre società consorziate le quali, dopo avere avviato i lavori sono state costrette a sospenderli.