Attesissimi musical, concerti e grandi eventi sul palco del Teatro EuropAuditorium

Aldi Bologna prosegue la Stagione cone spettacoli da segnare in agenda. Dopo il successo ottenuto da La Bella e la Bestia in Concert, il 4 e 5 gennaio torna sulla magia di Disney con Frozen in Concert, presentato da Calma Management ein collaborazione con ilComunale di Bologna. La colonna sonora multiplatino del classico Disney “Frozen-Il Regno di Ghiaccio”, eseguita dal vivo dall’Orchestra delComunale di Bologna, accompagnerà la pellicola del film che verrà proiettata su un grande schermo. Con otto canzoni scritte dai premiati compositori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, inclusa la celebre “Let It Go”, la musica vi trasporterà nel magico regno di Arendelle. Unitevi alla coraggiosa Anna, al poderoso Kristoff, alla renna Sven e al buffo Olaf nella loro missione per salvare il regno da un inverno eterno.