Lanazione.it - Venator, il futuro resta un rebus: "Poche certezze"

Leggi su Lanazione.it

"Riguardo aldellaa Scarlino non ci sono nuove notizie, ma soprattutto non ci sono le notizie positive che avremmo voluto dare". A dirlo sono gli assessori regionali all’economia Leonardo Marras e all’ambiente Monia Monni, a seguito di un vertice con l’azienda, che si è tenuto questa mattina in Regione. All’incontro hanno partecipato, oltre agli assessori ed ai dirigenti regionali, il presidente e amministratore delegato diBryan Snell, il vice presidente esecutivo Mahomed Maiter ed altri dirigenti dell’azienda; tuttavia, non sono arrivate le garanzie di ripresa della produzione che l’amministrazione regionale attendeva. "Abbiamo chiesto all’azienda di fare tutto ciò che è necessario per la ripresa della produzione - spiegano Marras e Monni - soprattutto per garantire la prosecuzione in questa fase degli ammortizzatori sociali in scadenza e per il mantenimento totale dei livelli occupazionali del sito.