Liberoquotidiano.it - Vaccini, Rea (Simg Lazio): "Noi centrali per presa in carico pazienti anziani e fragili"

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "La Medicina generale e le cure Primarie confermano il proprio ruolo centrale nellainvaccinale del paziente adulto, con particolare attenzione aglie ai soggetti". Lo ha detto Gianmarco Rea, segretarioRegioneintervendo - oggi a Roma - alla presentazione della nuova edizione del Calendario vaccinale per la vita 2025. "Noi siamo un vero e proprio avamposto del Servizio sanitario nazionale sul territorio, i nostri ambulatori rappresentano il canale più immediato ed efficace per promuovere ogni forma di prevenzione. La sfida attuale e il nostro obiettivo è incrementare i tassi di copertura vaccinale nell'adulto, che, a differenza delle vaccinazioni pediatriche, richiedono un'attenta selezione e una chiamata attiva, un intervento mirato in cui il medico di medicina generale è la figura di riferimento.