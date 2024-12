Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale nel Fermano, muore una donna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 18 dicembre 2024 – E’ deceduta mentre la stavano trasportando, d’urgenza e in codice rosso, in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, Maria Teresa Morelli, 73 anni, di Civitanova Marche, rimasta coinvolta ieri, intorno alle 15,30, in un tragicocontro un camion, mentre stava percorrendo la provinciale Mezzina. La, secondo le prime ricostruzioni, era alla guida della sua auto quando, probabilmente a causa di un malore che l’ha colta, pare abbia perso il controllo dell’auto che ha cominciato a sbandare, finendo sulla carreggiata opposta dove stava sopraggiungendo un camion. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo. Un rumore assordante che ha richiamato sul posto alcuni residenti, oltre ad automobilisti che si sono subito fermati per prestare soccorso.