Ryan Reynolds premiato in Canada: la star di Deapool & Wolverine riceve la più alta onorificenza nazionale

L'attore canadese ha ricevuto il più importante riconoscimento dalla stato nordamericano nel quale è nato.di Deadpool, è stato onorato della piùcivile presente nel suo Paese d'origine, l'Ordine del. L'attore è stato riconosciuto dalla Governatrice Generale Mary Simon. Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Wade Wilson/Deadpool anche nell'ultimo film al fianco del suo amico Hugh Jackman, Deadpoolè uno degli attori più richiesti di Hollywood. Il motivo del riconoscimentoè stato insignito del premio per il suo lavoro di beneficenza con organizzazioni come Water First Education, Covenant House Vancouver e Sick Kids Foundation, oltre a varie iniziative a .