Nuovi cittadini a Monza: la comunità romena guida il cambiamento

Arrivano da Albania, Romania, Bangladesh ed Ecuador alcuni deimonzesi che hanno appena ricevuto la cittadinanza per naturalizzazione. Tra loro, laè la più numerosa con 2.100 persone. Elena Rusu, di origine, è in Italia dal 2007 e quest’anno ha ottenuto la cittadinanza italiana. Il marito Adrian Iosip l’ha raggiunta nel 2011. "Ho fatto avanti e indietro dalla Romania per 14 anni – racconta – perché a Birlad, nella nostra città, facevo il vigile del fuoco e mi piaceva molto. Qui in Italia se non hai la cittadinanza non puoi accedere all’impiego nella pubblica amministrazione. Quindi, adesso faccio l’autista di pullmann. È bello anche questo, mi ha permesso di viaggiare tutta l’Europa". Non si volta indietro Elena, ausiliaria nei nidi di: "Sono contenta di stare in Italia, lo faccio per i nostri due figli.