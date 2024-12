Agi.it - Il Conegliano vola alla semifinale dei mondiali di volley femminile

Leggi su Agi.it

AGI - Non si ferma la corsa delle ragazze di Santarelli aidiin Cina. Seconda vittoria rotonda per la Prosecco Doc Imoconel Mondiale per Clubdi pvolo. Le campionesse d'Europa venete, questa notte, ad Hangzhou, in Cina, hanno piegato per 3-0 le vietnamite del LP Bank Ninh Binh. Questi i parziali del match: 25-16 25-8 25-15. Grazie a questa affermazione il team di coach Daniele Santarelli ha ottenuto con un turno d'anticipo rispettofine del girone B di questa kermesse iridata il pass per le semifinali (in scena sabato). Venerdì, alle 8 italiane, l'ultimo impegno della Pool del, opposto alle campionesse asiatiche del NEC Red Rockets Kawasaki.