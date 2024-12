Fano si presenta il progetto Diritti inespressi

Ilrestodelcarlino.it - Fano, si presenta il progetto «Diritti (in)espressi»

, 18 dicembre 2024 – Lo scrisse Claudio Meldolesi, storico delle arti sceniche: «E’ immaginazione contro emarginazione, possibilità infinita contro impossibilità». Il teatro come strumento di lavoro su si sé e per la prima volta. uno strumento di lavoro sulla povertà. Verràta ufficialmente venerdì 20 dicembre, alle ore 9.30, il(in)espressi» ovvero la prima ricerca partecipativa sul tema della grave marginalità condotta dall’Università di Urbino-Dipartimento di Economia Società e Politica in collaborazione con Associazione Giustizia e Pace, Acli Pesaro-Urbino e Caritas diocesana diFossombrone Cagli Pergola (l’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà presso la Chiesa di Santa Maria del Gonfalone in Via Rinalducci 11 a). Una ricerca che punta ad analizzare la capacità della rete dei servizi territoriali nel supportare le persone in condizione di marginalità.