Superguidatv.it - Concerto Capodanno a Roma, perchè i cantanti si ritirano? Il motivo e cosa c’entra Tony Effe

Leggi su Superguidatv.it

Ildiche si tiene al Circo Massimo è a rischio, tutti isi sono ritirati da quello che doveva essere l’evento più atteso delle festività legate al Natale. In primis era stato il cantante Mahmood a decidere di ritirarsi dalla manifestazione, nel pomeriggio con un comunicato sui social, anche Mara Sattei ha deciso di non esibirsi sul palco capitolino. Matutti non vogliono esibirsi alno eil cantantesi? IlMahmood, Mara Sattei edovevano essere i tre artisti della musica italiana invitati ad esibirsi sul palcoscenico deldiprevisto per la sera del 31 dicembre 2024. Ad un certo punto, a, è stato chiesto di fare un passo indietro a causa dei suoi testi considerati violenti.