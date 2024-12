Terzotemponapoli.com - Chiariello: “Il futuro del Napoli passa dalle infrastrutture”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso della trasmissione radiofonica “A Pranzo con Umberto” su CRC, il noto giornalista sportivo ha affrontato le tematiche più calde legate alinfrastrutturale della SSC. Con il suo consueto approccio analitico,ha messo in luce questioni strategiche come la costruzione di un nuovo stadio e il destino del centro sportivo di Castel Volturno.L’importanza del Centro Sportivoha esordito ricordando come il tema dello stadio abbia spesso oscurato un progetto altrettanto cruciale: quello del centro sportivo. Pur sottolineando l’importanza della recente ristrutturazione del complesso di Castel Volturno, il giornalista ha ribadito che ciò non deve rappresentare la fine di un processo. Deve trattarsi solo di un punto di partenza. “Ilnon è in affanno”, ha dichiarato con ottimismo.