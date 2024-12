Lanazione.it - Cardiologia europea. Importante incarico per Giulia Elena Mandoli

1Ottimi risultati europei per l’Italia: si è da poco concluso a Berlino l’EuroEcho Imaging 2024, il piùcongresso internazionale per la diagnostica cardiovascolare, organizzato dallan Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), Societàdi(ESC), nota per l’eccellenza in campo di ricerca, educazione e divulgazione scientifica per l’ecocardiografia, la risonanza magnetica cardiaca, la TC cardiaca e la medicina nucleare cardiaca. La dottoressa(nella foto), nata e cresciuta a Lucca, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa e poi specializzata inpresso l’Università di Siena dove attualmente lavora come Ricercatore presso UOCal Policlinico Santa Maria alle Scotte. Proprio a Berlino la dottoressaha ottenuto la nomina di Presidente del gruppo EACVI young, gli Heart Imagers of Tomorrow, per il biennio 2024-2026.