Iltempo.it - Capolavoro woke di Gualtieri: rimane senza cantanti, via anche Mara Sattei

Leggi su Iltempo.it

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo non ha più un cast. Dopo la cancellazione da parte del sindaco di Roma Robertodi Tony Effe e la decisione di Mahmood di ritirarsi per solidarietà al collega,annuncia sui social che non ci sarà. "Date le decisioni prese in merito al Capodanno di Roma, anch'io non prenderò parte all'evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione", ha scritto la cantautrice. Insomma, salta tutto cast del concerto di Capodanno di Roma in programma per la sera del 31 dicembre al Circo Massimo. La richiesta rivolta a Tony Effe, dal Comune di Roma, affinché facesse un passo indietro a seguito delle polemiche sorte in città per i testi delle sue canzoni, ritenuti sessisti,gli altri due artisti, Mahmood e, hanno deciso di rinunciare all'evento.