Basket Reggio Emilia ko con Szombathely in Champions League e non sarà testa di serie al play in

un difficilein per la UnaHotelsinball. La squadra di Dimitris Priftis va ko al PalaBigi contro il Falcocon il punteggio di 79-88, con i magiari che si prendono dunque il secondo posto del gruppo F.spreca un primo quarto da marce altissime e i 22 punti e 8 assist di Cassius Winston, mentre tra i magiari sono cinque gli uomini in doppia cifra, con Zoltan Perl il migliore a 22 punti. Biancorossi dunque che non sarannodinel sorteggio delin.Primi tre minuti in cui i reggiani sono indiavolati. L’attacco gira che è una meraviglia e sospinti da Winston si gira sul 13-2. La spinta che serviva alla squadra di Priftis, capace di gestire bene il margine fino alla prima sirena con Barford, Faye e il solito Winston: è 28-15 al 10?.