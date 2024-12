Ilrestodelcarlino.it - Balcone crollato a Ferrara, morto l’insegnante Davide Benetti

, 18 dicembre 2024 – Non ce l'ha fatta, l'insegnante di 43 anni rimasto coinvolto nel crollo deldi una villa settecentesca alle porte di Ro. L'incidente si era verificato il 9 dicembre durante una gita scolastica con due classi di elementari e medie. Dopo la caduta, il 43enne aveva riportato diverse fratture ma le sue condizioni non sembravano critiche. Il maestro era ricoverato all'ospedale di Cona. Con il passare dei giorni sono però subentrate alcune complicanze, che sono arrivate questa mattina alle estreme conseguenze. Sull'accaduto è stato aperta un'inchiesta, inizialmente per lesioni colpose. Ora alle ipotesi si aggiunge anche l'omicidio colposo.