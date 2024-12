Secoloditalia.it - “Assurdo l’odio social per Ottavia Piana, è una ricercatrice”. Intervista alla speleologa Rossana D’Arienzo

Leggi su Secoloditalia.it

«Il fatto che asia capitato una seconda volta di rimanere bloccata nella stessa grotta, come scrivono sui, è soltanto una fatalità e non una sciagura voluta». Difende la “collega”, soccorritrice del Cnsas Campania (nella foto in alto nel riquadro), che al Secolo d’Italia analizza l’emergenza nella grotta di Bueno Fonteno, in cui è rimasta coinvolta la ragazza bresciana tirata fuori stanotte dopo giorni di paura e attesa. “Era lì per per mappare la zona”, spiega. “si è fatta male ma la sua è una situazione comune perché ci sono zone già esplorate ed altre che non sono state ancora scoperte ed è proprio questo il motivo per cuie gli altri speleologi la stavano esplorando, per conoscerla meglio”.ha poi parlato anche del compito del soccorso speleologico e del modo in cui i membri di quest’ultimo cercano di presentare la propria disponibilità nel salvataggio di vite umane.