Bergamonews.it - Arrivano le festività: in città il turismo rallenta la sua corsa, boom nelle valli

Bergamo. Dopo due anni di crescita, il mercato deldà segnali di stabilizzazione ela suadurante leine nella Grande Bergamo. Segnali incoraggianti invece dalle: Natale, Capodanno ed Epifania al completo per Val Seriana e Val di Scalve; prenotazioni e richieste elevate in Val Brembana, in crescita anche la media valle grazie alle terme di San Pellegrino. Al completo- o quasi- gli hotel con spa e che propongono pacchetti di due o tre pernottamenti con massaggi, trattamenti e pause gourmet, anche in Valle Imagna. Il quadro che emerge, su elaborazione dati Confcommercio Bergamo in collaborazione con Promoserio e Visit Brembo, comunque, è improntato alla prudenza.“L’obiettivo è quello di eguagliare le performance della sstagione, che è stata senza dubbio eccezionale, ma la percezione è che il mercato stia nel complessondo, l’inflazione continua a farsi sentire e cresce l’attenzione al prezzo, con inevitabili tagli- sottolinea Alessandro Capozzi, presidente Federalberghi Bergamo-.