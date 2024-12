Sport.quotidiano.net - "Una vittoria di carattere". Bonura applaude la Sangio

Leggi su Sport.quotidiano.net

La classicache vale doppio. Pur non sciorinando la migliore prestazione stagionale, lavannese ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo con la Flaminia che, a tratti, soprattutto nei minuti iniziali del primo tempo, ha dato più di un grattacapo alla retroguardia azzurra. L’eurogol di Bargellini ha poi messo la partita sui binari giusti, nonostante il buon possesso palla non ci sono state nella ripresa altre occasioni ospiti che potessero fare gridare al gol da un momento all’altro. Il miglior viatico per affrontare la trasferta in programma questa domenica a Terranuova con lo spirito dei giorni migliori. Marco(nella foto) elogia ildella squadra oltre all’importanza di aver conseguito tre punti in uno scontro diretto per la salvezza: "Non abbiamo giocato la migliore partita della stagione ma quanti punti, in passato, sono stati lasciati per strada immeritatamente? Mi tengo stretto il granmesso sul rettangolo di gioco dalla squadra oltre ai tre punti che sono di un’importanza doppia perché ottenuti contro un avversario che ha dimostrato di non valere la classifica che occupa e che, proprio come noi, sta lottando per cercare la permanenza in categoria.