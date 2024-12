Lanazione.it - Una notte e due assalti, il colpo al distributore e la spaccata in Darsena: è caccia ai banditi

Viareggio, 17 dicembre 2024 – Unadi allarmi e di sirene, rimbalzate da Torre del Lago fino alladei cantieri. Unrocambolesca, che nello spicchio di tempo tra l’una e le tre, a cavallo tra domenica e lunedì, dovrà essere ricostruita minuto per minuto dagli agenti del Commissariato di Viareggio a lavoro per stabilire se esiste un collegamento tra le due clamorose spaccate avvenute a distanza di un paio d’ore, e pochi chilometri di distanza, l’una dall’altra: la prima ai danni delEni, sulla via Vittime del 29 giugno alle porte della frazione, e a seguire quella subita dalla ditta di forniture nautiche “All For Yacht“ di via dei Mille. È a bordo di una Fiat Panda nera, usata come ariete, che i, intorno all’una, hanno sfondato l’ingresso dell’area di servizio adibita anche a bar-ristorante.