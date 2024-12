Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Mattarella non firmi il DDL sicurezza

Non bastano le modifiche chieste dal Quirinale per correggere un Ddl che va semplicemente ritirato per la sua natura anticostituzionaleRoma, 17 dicembre 2024. Attraverso una raccolta firme, chiediamo che il Presidentenonil Ddl. Approvato dalla Camera il 18 settembre, il Ddl introduce diverse misure mirate a potenziare la repressione, inasprendo le pene già esistenti e istituendo nuovi reati legati all’ordine pubblico. Il Presidente della Repubblica Sergioha ritardato l’approvazione definitiva al Senato con la richiesta di 4 modifiche al provvedimento che però non sono affatto sufficienti a smontarne l’architettura oppressiva e antidemocratica. Per questo, comechiediamo di fermare il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana anche con una raccolta firme che ha già raggiunto quasi 10mila firme.