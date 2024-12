Terzotemponapoli.com - Tra Udinese-Napoli e l’infortunio di Buongiorno: parola a Zaccaria

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilsenza Alessandro: di seguito un articolo di Mario, presidente dell’USSI Campania, scritto per il sito www.magazine.com. Che rabbia! Proprio ora che ilera riuscito a trovare una maggiore concretezza in attacco arrivadiche mette a rischio la tenuta della miglior difesa del campionato. Un vero e proprio colpo di sfortuna contro il quale per Antonio Conte sarà anche difficile reagire, considerati gli oggettivi limiti della rosa in quel reparto. Certamente sarà necessario stringere rapidamente le trattative in corso per portare aun difensore centrale.di, sarà importante.Sarà importante chiudere con celerità in modo da avere un ricambio disponibile già a partire dai primissimi impegni del 2025.