Zonawrestling.net - TNA Final Resolution 2024 – Review

Leggi su Zonawrestling.net

Ben ritrovati cari lettori di ZonaWrestling.net all’interno di una nuova, per l’occasione dedicata a TNA. Tenutosi nel Center Stage di Atlanta il 13 dicembreha fatto ben parlare di se per la buona azione in-ring e alcune gradite sorprese (e non) per il suo pubblico.IiPRE SHOWIONE ON ONE MATCHJDC vs Leon Slater (07:06)Buona sfida, ma l’errore di fondo sta nell’esito. Leon avrebbe dovuto trionfare e superare un avversario non propriamente insuperabile come JDC. Forse quello appena visto sarà solo un primo capitolo tra le parti, e in tutta onestà me lo auguro, specie dopo il modo in cui la compagnia sta esponendo Slater nelle ultime settimane. Winner: JDC (6,5 / 10)IMAIN SHOW iONE ON ONE MATCH Moose (c) vs Kushida for the TNA X Division Championship (10:50)Buona contesa, buon opener, tutto fatto bene.