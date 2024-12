Game-experience.it - The Witcher 4, nuove aree e grandezza della mappa, ne parla CD Pojekt RED

Leggi su Game-experience.it

CD Projekt RED ha svelato The4 appena pochi giorni fa, presentando il nuovo capitolocelebre saga con un trailer narrativo che ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati. Visto l’interesse del pubblico, il team di sviluppo polacco ha condiviso delleinformazioni sulladel gioco, rivelando che il mondo di gioco sarà “più o meno la stessa” di quella di The3.Ricordiamo che l’annuncio di The4 è avvenuto con un trailer durante i The Game Awards 2024, dove è possibile vedere Ciri alle prese con un un Bauk in una foresta vicino a un villaggio isolato, dove gli abitanti praticano sacrifici umani per placare gli “dei”. Nonostante la vittoria soffertaprotagonista il rituale prosegue, suggerendo che si tratta di un mondo ricco di oscurità e dilemmi morali, proprio come da tradizione nella serie.